Кохави против Бен-Гвира: Ни один политик не будет вмешиваться в решения командования

Ганц тоже высказался об этой теме и сказал, что опасается за существование ЦАХАЛа.

На церемонии награждения Университета имени Бен-Гуриона начальник генштаба Авив Кохави резко высказался в адрес председателя Оцма Иегудит Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает Maariv.

По его словам, ни один политик не будет вмешиваться в решения командования, а также он заявил, что у ЦАХАЛа есть кодекс ценностей.

«Это называется духом АОИ, и он не меняется с изменением погодных условий. Только командиры ЦАХАЛа будут определять процедуры, приказы, обращение с людьми и действия в случае необычных событий в АОИ», – заявил Кохави.

Этот вопрос также прокомментировал уходящий министр обороны Бени Ганц. Он сказал, что начальник штаба и командиры ЦАХАЛа пользуются полной поддержкой, у них есть полномочия и ответственность. Ганц уверен, что «они никогда не уступят системе политического давления».

«Нетаниягу прекрасно известно, что означают слова и к чему приводит подстрекательство – я призываю его не тренировать подонка ценой крови для израильского государства и общества. Нам не следует вбивать клин между солдатами ЦАХАЛа и их командирами. Если разговоры, которые звучат, перейдут в действия, я очень опасаюсь за существование ЦАХАЛа как народной армии. Те, кто любит солдат ЦАХАЛа, не причиняют вреда их командирам. Те, кто любит солдат АОИ, не играют на их спине в опасные политические игры. Подрыв ценностей ЦАХАЛа, привнесение политических соображений в оперативные и подчинение солдат командирам – это угроза национальной безопасности», – добавил Ганц.

Ранее Итамар Бен-Гвир прокомментировал слова Кохави, касающиеся недавнего инцидента в Хевроне. Председатель Оцма Иегудит уточнил, что «очень уважает» начальника генштаба, но он хочет, чтобы тот выполнял те требования, которые предъявляет солдатам. В частности, Бен-Гвиру пришлось не по душе то, что Кохави делает политические заявления.