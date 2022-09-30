Красные или зеленые: врачи рассказали яблоки какого цвета полезней

Зеленые и красные яблоки отличаются друг от друга не только цветом кожуры. Фрукты имеют разный вкус, они богаты разными полезными веществами и обладают разной питательной ценностью.

Многие люди хотя бы раз задавались вопросом, какой же вид яблок более полезный для здоровья?

Медики объясняют, что зеленые яблоки более кислые на вкус и имеют толстую шкурку, потому они более хрустящие. В свою очередь красные яблоки сладкие, сочные и считаются тонкокорыми. Из-за того, что красные яблоки очень сладкие, большинство людей отдает предпочтение именно им.

На самом деле оба вида яблок богаты необходимыми человеку витаминами и минералами. В них содержится высокий объем антиоксидантов, пектин, кверцетин и флавоноиды. Яблоки защищают клетки от окислительного стресса, снижают риск развития хронических заболеваний сердца и печени. В этом фрукте мало клетчатки и калорий, что делает их отличным вариантом перекуса для худеющих людей.

Пищевая ценность обоих видов яблок не сильно отличается. Тем не менее, в зеленом яблоке немного больше витамина A, витамина B, витамина C, витамина E и витамина K по сравнению с красным яблоком. Кроме того, в этом виде яблок больше железа, калия и белка. И всем, кто борется с лишними килограммами или следит за количеством потребляемого сахара, лучше потреблять именно фрукт зеленого цвета. В то же время в красных яблоках, в отличие от зеленых, содержится больше антиоксидантов, и они вкуснее.

Таким образом, медики отмечают, что все отличия между двумя видами яблок несущественны. При выборе фрукта нужно обращать внимание на то, какую проблему со здоровьем вам важно решить в первую очередь. Но самый оптимальный вариант – обеспечить присутствие в рационе питания и красных, и зеленых яблок. Так, человек сможет получить максимальную пользу для своего организма.

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