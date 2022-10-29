Куриные яйца помогут избавиться от лишнего жира в организме — ученые

Употребление куриных яиц помогает женщинам не только поддерживать оптимальный вес, но и нормализует липидный профиль, который показывает содержание жиров в организме. Например, липидов – жироподобных молекул, циркулирующих в кровообращении и тесно связанных с уровнем холестерина.

Об этом пишет Страна здоровья.

Ученые пояснили: чем выше уровень липидов, тем больше концентрация холестерина. Кроме того, такой профиль учитывает наличие липопротеинов – комочков из смеси жиров и белков, которые могут вызвать проблемы с повышенным холестерином и повышать риск сердечных заболеваний.

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что куриные яйца полезны в борьбе с накоплением лишнего жира в организме. По их словам, женщины с высоким уровнем потребления яиц имеют в целом лучший липидный профиль по сравнению с теми, кто съедает менее одного яйца в неделю. Также они имеют в среднем наименьшую массу тела даже с калорийным рационом.

Эффект от употребления куриных яиц эксперты связывают с их высокой питательной ценностью. Продукт насыщен белком, витаминами и микроэлементами, обеспечивает длительное ощущение сытости, поддерживает активные метаболические, иммунные функции. Полученные данные свидетельствуют, что женщины, регулярно включающие в свой рацион яйца, в целом питаются более качественно и в среднем стройнее, чем те, кто их не ест.

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