Лайфхаки для тех, кто худеет: как сбрасывать вес и чувствовать себя сытыми

Для того чтобы похудеть, не стоит голодать, говорят специалисты. Важно знать меру и обязательно использовать несколько важных лайфхаков.

Частые переедания приводят к тому, что желудок растягивается и привыкает к большим объемам пищи. Это может привести к лишнему весу и проблемам со здоровьем.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Специалисты поделились лайфхаками, которые помогут меньше есть, но вместе с тем чувствовать себя сытыми.

Пейте воду. В среднем рекомендуют выпивать около 2 литров воды в день. Человек чувствует сытость, когда живот расширяется. Иногда его можно просто наполнить водой. К примеру, употребление воды за 30 минут до еды может обмануть ваш желудок. И потом вы меньше съедите.

Ешьте медленно. Тогда вы почувствуете сытость даже после небольших порций. Помните, что между началом еды и моментом, когда мозг получит сообщение о том, что желудок полон, проходит примерно 20 минут.

Уберите вредные продукты подальше. Чтобы избежать бездумных перекусов, уберите из поля зрения все это вкусное, но калорийное и бесполезное лакомство. Положите печенье и конфеты в дальний ящик, а мороженое упрячь глубже в морозилку.

Ешьте больше овощей и фруктов. Это полезно и для здоровья, и для фигуры. Попытайтесь съесть перед основным приемом пищи легкий овощной салат или яблоко. Таким образом, вы увеличите потребление полезных овощей и уменьшите размер порции основного блюда.

Добавьте в рацион больше белка. Употребление белка на завтрак поможет вам потреблять меньше калорий в течение дня. Вегетарианцы в этом случае могут употреблять протеиновые коктейли или отдавать предпочтение растительному протеину.

Ешьте другой рукой. Если вы правша, попробуйте есть левой рукой, и наоборот. Дело в том, что потребление недоминирующей рукой помогает вам есть примерно на 30% меньше.

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