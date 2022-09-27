Эпидемия холеры: в Сирии распространяется вспышка заболевания

В ООН опасаются быстрого распространения инфекции холеры из Сирии, поскольку нынешняя вспышка считается одной из самых крупных в мире за последние годы.

Эпидемия холеры в Сирии продолжает охватывать все большее количество людей. Поначалу речь шла об отдельных очагах, но теперь это страшное заболевание распространяется по всей стране.

По данным сирийских СМИ, на 26 сентября, от холеры в Сирии умерли уже 29 человек. Более 2000 больных проходят обследование с подозрением на инфекцию. Подтверждена холера в 338 случаях.

Вместе с тем министерство здравоохранения Израиля пока не сообщало о введении особых мер предосторожности и не предупреждало жителей приграничных районов о повышенной опасности.

ООН считает настоящую ситуацию самой серьезной вспышкой заболевания в мире за последние несколько лет. Больше всего смертей зарегистрировано в Алеппо. Эпидемию объясняют проведением оросительных работ зараженной водой из реки Евфрат, которая протекает на востоке Сирии.

Холера получила большее распространение в тех районах, где проживают курдские племена, а также находящихся под контролем оппозиции.

Медики опасаются усугубления ситуации: «Это крайне опасное развитие событий. При нынешнем уровне развития здравоохранения в Сирии эпидемия будет распространяться очень быстро».

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