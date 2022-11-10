МАГАТЭ: Иран увеличил запасы высокообогащенного урана

10 ноября, в четверг, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран увеличил свои запасы высокообогащенного урана.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Агентство ООН раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать своим чиновникам доступ или мониторинг иранских ядерных объектов. С последнего доклада МАГАТЭ в сентябре запасы увеличились на 6,7 кг.

Из-за ограничений, наложенных Тегераном на инспекторов ООН в прошлом году, и вывоза режимом оборудования для мониторинга и наблюдения с объектов в Иране в июне, МАГАТЭ заявило, что не может определить точный размер иранских запасов обогащенного урана.

Согласно другому отчету, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «серьезно обеспокоен» тем, что Иран не сотрудничает с агентством в расследовании урана, обнаруженного на трех незаявленных объектах.

Ранее мы рассказывали, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о выпуске новой гиперзвуковой баллистической ракеты.

Также «Курсор» сообщал, что Иран выступил с новыми угрозами в адрес Саудовской Аравии.

Помимо этого, Ганц заявил, что Израилю необходимо подготовить план нанесения удара по ядерным объектам Ирана.