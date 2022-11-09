Израилю необходимо подготовить план нанесения удара по ядерным объектам Ирана — Ганц

Уходящий министр обороны Бени Ганц заявил, что ожидает от Биньямина Нетаниягу «уравновешенности» в отношении возможного нанесения ударов по Ирану и его ядерным объектам.

В свете растущей неопределенности в отношении возвращения Ирана к ядерной сделке 2015 года с мировыми странами из-за затянувшихся переговоров, в последние два года ЦАХАЛ активизировал свои усилия по подготовке реальной военной угрозы ядерным объектам Тегерана.

Выступая перед военными репортерами перед тем, как его заменят в ближайшие недели, Ганц сказал, что, по его мнению, Нетаниягу «будет хладнокровен в этом отношении».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В последний раз, когда ЦАХАЛ находился на высоком уровне готовности к нападению на Иран, я был начальником военного штаба», — сказал Ганц, добавив, что «тогда было решено не делать этого тем же премьер-министром, который, как ожидается, вступить в должность».

«У Израиля есть возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, возможности развития и долгосрочные планы, которыми мы управляем. Нам нужно подготовиться к этой возможности, и нам также нужно будет очень тщательно рассмотреть этот вопрос, прежде чем проводить его», — сказал он.

Ганц сказал, что он предсказал, что «иранская дерзость» совершать нападения на Израиль и других союзников в регионе получит «стимул» в результате расширения его связей с россией*. Иран поставил рф боевые БПЛА для ударов по Украине, а Тегеран, в свою очередь, как сообщается, запросил у москвы помощь в его ядерной программе.

«Следует сделать все возможное для сохранения и расширения региональной архитектуры», — сказал Ганц, имея в виду предполагаемый пакт о совместной обороне между Израилем и его региональными союзниками для защиты от угрозы иранских беспилотников и ракет.

Согласно недавним военным оценкам, в случае начала войны с поддерживаемой Ираном в Ливане «Хизбаллой» израильские города могут подвергаться обстрелу от 1 500 до 3 000 ракет в день, а число погибших может быстро исчисляться сотнями. Согласно другим оценкам, другие иранские ополченцы, базирующиеся в Сирии, могут присоединиться к потенциальной битве с применением ракет и беспилотников.

После выборов на прошлой неделе Ганца заменит новый министр обороны, избранный Биньямином Нетаниягу, чей блок, как ожидается, сформирует коалицию в ближайшие недели.

Генеральный директор Министерства обороны Амир Эшель также объявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда Ганц уйдет. Эшель вступил в должность вскоре после того, как Ганц возглавил Министерство обороны в мае 2020 года.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщают, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Курсор сообщал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!