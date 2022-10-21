«Магнит для жира на животе»: какой популярный продукт стоит исключить из рациона

Эксперты в области здравоохранения заявили, что этот продукт с высоким содержанием натрия нужно прекратить есть как можно скорее.

SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения Майклом Гаррико и Даной Эллис Ханнес, чтобы узнать о продукте, наиболее связанном с жиром на животе. Они оба сказали, что вам следует держаться подальше от картофельных чипсов, если вы пытаетесь похудеть.

Несмотря на то, что они бесспорно вкусны, Гаррико говорит, что чипсы «ваши злейшие враги, особенно если вы пытаетесь уменьшить жир на животе».

Отчасти это связано с тем, что картофельные чипсы, как и большинство соленых хрустящих закусок, подвергаются интенсивной обработке. Это означает, что они лишены практически какой-либо питательной ценности, поэтому, когда вы съедаете пачку в течение дня, вы набираете калории, не получая клетчатки или белка, что мешает вам ощутить чувство сытости и, вероятно, приведет к увеличению тяги и перееданию позже.

Ханнес объясняет, что обработанные углеводы, подобные этому, «не приносят никакой питательной пользы, и они часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений», что может нанести ущерб вашему метаболизму и чрезвычайно затруднить похудение.

Кроме того, картофельные чипсы богаты натрием, который является одним из главных виновников нежелательного жира на животе. «Картофельные чипсы в основном состоят из соли, — отмечает Гаррико. — Соль заставляет ваше тело удерживать воду, из-за чего оно кажется раздутым».

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