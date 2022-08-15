Магнитные бури: взрыв темной плазмы из Солнца достигнет Земли 17 августа

Этой геомагнитной буре присвоен класс G1 из пяти и особой опасности она не несет. Но поберечь здоровье все же стоит, говорят эксперты.

Ученые констатировали, что в минувшие выходные из Солнца вырвалось облако темной плазмы. Оно достигнет Земли в среду, 17 августа, что приведет к возможности небольшой геомагнитной бури.

Об этом сообщает Newsweek.

По данным Spaceweather, который отслеживает солнечную активность, шлейф темной плазмы движется со скоростью более двух млн км/час. Ожидается, что при такой скорости расстояние от Солнца до Земли займет несколько дней.

Ученые предупреждают: некоторые из таких вспышек могут оказать влияние на работу энергосистем, повышенным сопротивлением спутников, и даже вызвать появление полярного сеяния в тех частях света, где они редко наблюдаются. Воздействие КВМ на Землю называют геомагнитными бурями.

По прогнозам центра прогнозирования космической погоды (SWPC) буря будет иметь класс G1 — самый слабый из возможных баллов по шкале геомагнитных бурь, которая доходит до G5. Геомагнитные бури класса G1 — обычное явление, иногда они происходят несколько раз в месяц. Для большинства людей на Земле их последствия незаметны.

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