Медик назвала напиток, который снижает риск болезней сердца

Поддерживать баланс жидкости в организме полезно для здоровья, особенно для работы сердечно-сосудистой системы. Если водный режим постоянно держать в норме, то можно избежать многих серьезных проблем.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук и автор исследования Наталья Дмитриева, чья работа была опубликована в журнале European Heart Journal.

По ее словам, самый простой напиток, с помощью которого можно предотвратить проблемы с сердцем — обычная вода. В день рекомендуется выпивать около 1,5-2 литров воды, все зависит от здорового веса человека. Если придерживаться этой привычки, то можно замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности.

Наталья Дмитриева рассказала, что быстро определить, достаточно ли человек пьет жидкости можно по цвету мочи. Она должна иметь бледно-лимонный оттенок, если же цвет темнее, тогда нужно пить больше воды. В частности, один-два стакана помогут быстро восстановить водный баланс.

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