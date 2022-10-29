Медики назвали 5 природных антибиотиков, которые должны быть в рационе каждого

Растения, плоды и специи вполне могут заменить витаминный комплекс, купленный в аптеке. Ряд продуктов даже могут выполнять роль легких антибиотиков, не время при этом другим органам.

Медики составили список лучших природных антибиотиков. Они обязательно должны быть в рационе здорового активного человека, который хочет долго жить и не болеть.

Об этом пишет Страна здоровья.

Куркума содержит лектины, флавоноиды, сапонины и дубильные вещества, которые могут бороться с микробами, например с синегнойной палочкой. Они разрушают клеточную стенку бактерий, а также блокируют выработку необходимых для этих микроорганизмов ферментов.

Эхинацея часто используется при производстве добавок, помогающих иммунитету справиться с инфекциями. Благодаря разным химическим веществам, например, полифенолам и алкалоидам, она борется не только против бактерий (листерий, стрептококков, гемофильной палочки), но и против вирусов и грибков, таких как кандида, вызывающая молочницу.

Имбирь тоже справляется с бактериями и грибками. Он содержит алкалоиды, действующие на кишечную палочку и сальмонеллы, подавляют активность бактерий в пародонте (содержащий аппарат зуба) и даже микобактерий туберкулеза. Также он эффективен против кандиды.

Гвоздика содержит эфирные масла и флавоноиды, действующие на шигеллы, золотистый стафилококк, кишечную палочку, кандиду и еще множество микроорганизмов. Бутончики или эфирное масло добавляют в пищу, напитки и растворы, например для полоскания рта.

Чеснок благодаря своим противомикробным и противовирусным соединениям борется с множеством бактерий, вирусов и грибков. Причем даже с резистентными штаммами стафилококка. Кроме того, он усугубляет действие некоторых антибиотиков.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

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