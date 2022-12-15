Медики назвали два фрукта, которые могут снизить риск инсульта

Овощи и фрукты содержат большое количество витаминов и ценных микроэлементов и потому являются прекрасной профилактикой целого ряда болезней.

Ученые выяснили, что нужно добавить в рацион, чтобы снизить риск инсультов, рассказываем дальше.

Об этом пишет Express.

Инсульт – это острое нарушение, возникающее из-за прекращения мозгового кровообращения. При появлении первых симптомов больному требуется неотложная медицинская помощь, в худшем случае можно ожидать летальных исходов. От инсульта не застрахован никто, но существенно снизить риски можно, придерживаясь правильного образа жизни. В частности, правильно питаясь.

Исследование показало, что те, кто потреблял больше фруктов и овощей, имели на 13% меньше шансов получить инсульт. Также исследователи рассмотрели подгруппы овощей. Как оказалось, люди, которые регулярно употребляли яблоки и груши, имели на 11% меньше шансов получить инсульт, чем те, кто не ел яблоки и груши, – объясняет эксперт.

Выводы удалось сделать на основе данных из анкет, которые периодически заполняли все участники: те, кто употреблял наибольшее количество фруктов и овощей, имели наименьший риск инсульта. Лучшим щитом становятся яблоки, груши и зеленые листовые овощи.

Ученые также объяснили. что груши содержат флавоноиды, которые являются антиоксидантными соединениями. Они помогают бороться с воспалением и могут снизить риск заболевания. По всей вероятности, эти соединения вместе с высоким содержанием клетчатки в грушах повлияли на снижение риска инсульта. То же можно сказать о яблоках и зелени.

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