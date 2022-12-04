Медики назвали напитки, которые помогут быстро снизить давление

Ученые посоветовали людям, страдающим от повышенного давления, пить сок из свежих ананасов, который обогащен калием. Этот напиток расслабляет стенки сосудов и снижает содержание натрия в организме.
Об этом пишет LiveScience.
Помимо ананасового сока, можно пить сок из свеклы. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды, что нормализует давление.
Чай из гибискуса, известный как каркаде, также приведет в норму сосуды и артериальное давление. Еще одним целебным напитком считается зеленый чай, который содержит антиоксиданты.
Медики рекомендуют ежедневно включать в свой рацион один из этих напитков, но важно не переусердствовать — одной чашки будет вполне достаточно. Перед приемом важно проконсультироваться с лечащим врачом.
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