Медики назвали полезные продукта, которые на самом деле повышают риск диабета

Ученые выяснили, что повышенный риск заболеть сахарным диабетом 2 типа связан с тремя продуктами, которые обычно называют «полезными». Но, увы, они такие не для всех.

Об этом пишет Daily Express.

Исследование международной группы ученых показало, что такие морепродукты как креветки, крабы и мидии повышают риск диабета 2 типа. Этот эффект не наблюдался у белой и жирной рыбы, которая может обеспечить защиту от диабета.

Исследовательская группа отметила примерно на 25 процентов меньший риск развития диабета 2 типа среди мужчин и женщин, которые сообщили, что ели одну или более порций белой или жирной рыбы каждую неделю. Однако они обнаружили, что мужчины и женщины, которые ели одинаковое количество моллюсков — в первую очередь креветок, крабов и мидий — имели примерно на 36 процентов повышенный риск развития диабета 2 типа.

Почему так происходит — до конца неясно. Некоторые медики утверждают, что всему виной способ приготовления моллюсков — жарка на масле, добавление жирных соусов. Все это может привести к повышению потребления холестерина, и, как следствие, развитию сахарного диабета. Однако причина может быть и в том, что сами по себе названные морепродукты имеют высокий уровень холестерина.

«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.