Медики назвали привычку, которая увеличивает риск развития диабета

13:13, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Между никотиновой зависимостью и развитием диабета второго типа есть прямая связь выяснили ученые.

Курение существенно увеличивает риск возникновения диабета второго типа. К такому выводу пришла группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Nature.

Специалисты провели эксперимент на лабораторных крысах и обнаружили связь между никотином и диабетом.  Выяснилось, что никотин воздействует на нейроны поводка эпиталамуса и заставляет поджелудочную железу вырабатывать меньше инсулина, в результате чего уровень глюкозы в крови начинает расти.

По словам ученых, существование столь тесной связи между никотиновой зависимостью и началом диабета второго типа говорит о том, что для профилактики и лечения и той, и другой патологии можно пользоваться одними и теми же методами.

Чтобы снизить риск развития диабета, врачи советуют отказаться от курения, больше двигаться, пересмотреть свой рацион, включив в него больше свежих овощей и фруктов, круп и зелени.

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