Медики назвали привычку, которая увеличивает риск развития диабета

Специалисты провели эксперимент на лабораторных крысах и обнаружили связь между никотином и диабетом. Выяснилось, что никотин воздействует на нейроны поводка эпиталамуса и заставляет поджелудочную железу вырабатывать меньше инсулина, в результате чего уровень глюкозы в крови начинает расти.

По словам ученых, существование столь тесной связи между никотиновой зависимостью и началом диабета второго типа говорит о том, что для профилактики и лечения и той, и другой патологии можно пользоваться одними и теми же методами.

Чтобы снизить риск развития диабета, врачи советуют отказаться от курения, больше двигаться, пересмотреть свой рацион, включив в него больше свежих овощей и фруктов, круп и зелени.

Ранее Курсор писал, что разработана первая в мире вакцина против наркологической зависимости.

«Курсор» писал также, что современные диетологи много говорят о вреде сладкого на ночь, а вот в древних китайских и индийских трактатах о здоровье целители настоятельно советуют съедать ложку меда перед сном. Тем более, мед не стоит рассматривать как обычную сладость, уверяют врачи.