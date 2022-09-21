Медики назвали продукт, который помогает ускорить похудение

Врач Елена Тихомирова рассказала, что в составе этого продукта есть капсаицин, который оказывает эффективное противомикробное воздействие на организм.

Многие люди, которые пытаются похудеть, начинают ограничивать себя в продуктах, совершая большую ошибку, поскольку поддают свой организм стрессу. На самом деле, чтобы избавиться от лишних килограмм, достаточно пересмотреть меню и включить в него продукты, которые будут способствовать похудению. Одним из них является имбирь.

Об этом сообщает iz.ru.

Врач Елена Тихомирова отметила, что в корне продукта содержатся фитонциды, обладающие освежающим и бактерицидным действием. Одна чашка чая с добавлением имбиря поможет укрепить иммунитет и облегчить симптомы простуды.

Еще имбирь богатый на капсаицин — вещество, которое обладает противомикробным эффектом, улучшает кровоснабжение слизистых оболочек и миндалин человека.

Еффект похудения исследователи связывают с химическими веществами имбиря — гингеролом и шогаолом. Эти соединения придают продукту специфический пряный, жгучий вкус. А заодно подстегивают метаболизм и снижают аппетит, помогая избавиться от лишних килограммов.

«Курсор» писал ранее, что врачи назвали овощ, который поможет похудеть, если употреблять его каждый раз перед приемом пищи.

Еще мы писали, что употребление этих продуктов помогает утолить голод и способствует эффективному сжиганию жира.