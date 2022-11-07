Медики назвали продукты, которые делают человека счастливее

Американские ученые предоставили список продуктов, благодаря которым человек может улучшить свое психическое здоровье.
Об этом пишет Focus.de.
Так, врачи из клиники Майо в штате Аризона считают, что в рацион следует обязательно вводить бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.
Специалисты объясняют, что жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот. Они вырабатывают гормоны счастья — серотонин и дофамин и облегчают симптомы депрессии.
Триптофан, поддерживающий в равновесии баланс серотонина в организме, содержится в яйцах, орехах и бобовых. Также он необходим для нормального режима сна и бодрствования человека.
В шпинате и брокколи есть фолиевая кислота, без которой развивается депрессия и начинается бессонница.
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