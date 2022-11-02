Медики назвали продукты, от которых стоит отказаться женщинам после 40

Женщинам после достижения 40-летнего возраста стоит отказаться от ряда продуктов.
Об этом пишет testkids.
Изначально нужно напомнить, что вредной для организма независимо от половой принадлежности является жареная пища. Ведь в процесс обжарки продуктов, белок который в них содержится, превращается в канцероген.
Помимо этого, женщинам после 40 лет рекомендуется исключить из своего рациона такие продукты, как:
сахарозаменители;
магазинные консервы;
маргарин — триглицерид;
колбасные изделия (приобретенные в магазине);
жирное мясо;
майонез, кетчуп и соусы;
белый рис;
полуфабрикаты;
сладкие газированные напитки;
фаст-фуд;
пиво;
макароны (за исключением тех, которые изготовлены з твердых сортов пшеницы.
Дополнительно следует отметить и продукты, которые после 40 требуется попросту уменьшить. Например, не стоит злоупотреблять картофелем, солью и солеными продуктами, различными кондитерскими изделиями. К тому же не рекомендуется есть мучные продукты, в который присутствует мука из пшеницы не относящаяся к твердым сортам. Из алкоголя, то все что можно, это вино, но не более 1 бокала в неделю.
Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.