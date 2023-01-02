Медики назвали простой действенный способ понизить артериальное давление

Американские ученые советуют спать ежедневно по 6-9 часов. Это поможет нормализовать показатели давления.

Понизить показатели артериального давления поможет сон. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Psychosomatic.

По их словам, недосып является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов.

Неполноценный и недостаточный ночной сон приводит к повышению давления, которое сохраняется на высоких уровнях и на следующий день, что в свою очередь увеличивает риски сердечного приступа и появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина, предупредили специалисты. Они также советовали как можно скорее наладить свой распорядок дня, чтобы уделять отдыху достаточно времени.

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