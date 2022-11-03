Медики назвали пять лучших способов «очистить» печень от токсинов

Эксперт по здоровью печени и доктор медицинских наук Кристина Линденмейер говорит, что печень способна восстанавливаться самостоятельно. Но для этого нужно внести некоторые изменения в образ жизни.

Специалисты назвали пять действенных способов поддержать здоровье печени и помочь ей восстановиться после повреждений.

Об этом пишет Страна здоровья.

Ограничить употребление алкоголя или отказаться от него. Практически у всех пьющих людей возникает ожирение печени, отмечает диетолог Омар Муса. Восстановить печень после такого заболевания возможно только на ранней стадии развития.

Внимательно изучить лекарства или добавки, которые вы принимаете. Доктор медицинских наук Он Арманд советует проверить, точно ли пьющие препараты и пищевые добавки безопасны для печени.

Поддерживать индекс массы тела в норме. Лишний вес и ожирение тесно связаны с болезнями печени. Поэтому важно следить за индексом массы тела. Кроме того, больше всего шансов приобрести жировую болезнь печени у тех, кто страдает гипертонией, диабетом, имеет высокий уровень холестерина или пониженную чувствительность к инсулину.

Употреблять продукты, богатые калием. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что низкий уровень калия негативно влияет на обмен веществ. В результате может возникнуть ожирение печени и диабет второго типа, предупреждает доктор медицинских наук Эми Майерс.

Пить кофе и не забывать о тренировках. Ряд научных исследований доказывает, что у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, которые выпивали около двух чашек кофе в день, был ниже риска развития фиброза. Также к уменьшению количества жира в печени приводят аэробные упражнения.

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