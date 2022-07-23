Медики назвали утренний симптом, сигнализирующий о риске диабета

По словам специалистов, «тревожным» звоночком, указывающим на риск развития диабета, является постоянная жажда и сухость во рту после пробуждения.

Сахарный диабет является распространенным заболеванием, которое возникает при недостатке гормона инсулина, вырабатывающегося поджелудочной железой. Медики рассказали, что на развитие этого недуга может указывать ряд симптомов, и одним из них является жажда и сухость во рту после пробуждения.

Об этом сообщает издание Doctor.rambler.

Отмечается, что сильная жажда утром может указывать на плохой уровень глюкозы в крови. Также беспокойство должна вызвать и регулярно возникающая сухость во рту посреди ночи — этот признак также указывает на то, что с организмом происходит какой-то сбой. Еще один симптом, предупреждающий о риске диабета — учащенное мочеиспускание. Врачи говорят, что при наличии подобных симптомов стоит обратиться за консультацией к специалисту и пройти обследование.

Также понаблюдайте за собой, не сопровождаются ли эти симптомы другими признаками диабета: постоянной усталостью, резкой потерей веса, помутнением в глазах, сонливостью и т.д.

Стоит отметить, что сахарный диабет — не приговор. Его можно обратить вспять еще на начальных стадиях развития. Но в большинстве случаев необходим строгий контроль лишнего веса и изменение образа жизни.

«Курсор» писал ранее, что инсулиннезависимый диабет, оказывается, возможно выявить по определенным признакам на пальцах рук и ног. Исследования врачей подтверждают, что если есть проблемы с содержанием сахара в крови, то рекомендуется обращать внимание на изменения пальцев.