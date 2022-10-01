Медики назвали виды чая, которые помогут при бессоннице

На то, что человек страдает бессонницей, как правило, указывают и изменения в его внешности: тусклая кожа, бледность, отечность и другие симптомы.

Многие люди испытывают проблемы со сном, а это отражается как на эмоциональном, так и на физическом состоянии человека. При регулярной бессоннице эксперты рекомендуют принять меры и начать употреблять некоторые виды чая.

Об этом сообщает издание Express.

Специалисты отметили, что недосып проявляется отечностью, бледностью, раздражительностью, тревогой и другими проблемами. Чтобы этого избежать, следует употреблять такие виды чая: ромашковый, мятный и валериановый.

Ромашковый напиток для получения эффекта нужно принимать каждый день на протяжение двух недель. Он помогает справиться с переутомлением и быстро погрузиться в сон.

Валериановый чай способствует снижению возбудимости нервной системы и нормализации сна, дополняя действие снотворных, если без них уснуть проблематично.

Употребление мятного чая также положительно сказывается на работе нервной системы, он помогает предотвратить усталость и перенапряжение.

«Курсор» писал ранее, что турецкие ученые предупредили об опасности употребления горячего чая. Специалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал рассказал о выводах ученых.

Еще мы писали, что группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе выяснила, что воздействие зеленого чая на организм намного сложнее, чем считалось ранее.