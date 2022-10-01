Медики назвали виды чая, которые помогут при бессоннице

Многие люди испытывают проблемы со сном, а это отражается как на эмоциональном, так и на физическом состоянии человека. При регулярной бессоннице эксперты рекомендуют принять меры и начать употреблять некоторые виды чая.
Об этом сообщает издание Express.
Специалисты отметили, что недосып проявляется отечностью, бледностью, раздражительностью, тревогой и другими проблемами. Чтобы этого избежать, следует употреблять такие виды чая: ромашковый, мятный и валериановый.
Ромашковый напиток для получения эффекта нужно принимать каждый день на протяжение двух недель. Он помогает справиться с переутомлением и быстро погрузиться в сон.
Валериановый чай способствует снижению возбудимости нервной системы и нормализации сна, дополняя действие снотворных, если без них уснуть проблематично.
Употребление мятного чая также положительно сказывается на работе нервной системы, он помогает предотвратить усталость и перенапряжение.
«Курсор» писал ранее, что турецкие ученые предупредили об опасности употребления горячего чая. Специалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал рассказал о выводах ученых.
Еще мы писали, что группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе выяснила, что воздействие зеленого чая на организм намного сложнее, чем считалось ранее.