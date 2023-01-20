Медики назвали витамин, который вдвое снижает риск смерти

Исследования были проведены в восьми странах Европы и США с участием более 26 тысяч взрослых старше 50 лет.

Группа международных ученых установила, что уровень витамина D в организме имеет непосредственную связь с вероятностью смерти.

Об этом сообщает The Daily Express.

В ходе своей работы ученые провели метаанализ восьми научных исследований, которые ранее проводились в европейских странах и в Штатах. При исследовании влияния витамина D на жизнь и здоровье человека учитывались различные показатели, такие как возраст, пол, группа крови, индекс массы тела, наличие вредных привычек, уровень физической активности. Также исследователи принимали во внимание анамнез, наличие сопутствующих заболеваний (при наличии более одного заболевания), состояний, которые могут повлиять на смертность, таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Исследования показали, что у людей с высоким уровнем витамина D вероятность смерти от каких-либо медицинских причин была на 57% ниже, чем у тех, кто отличался пониженным уровнем этого витамина.

Ученые также установили, что дефицит витамина D связан с повышенным риском инсульта из-за уменьшения объема мозга и развитием старческого слабоумия.

Симптомом нехватки этого организма могут быть боли в мышцах и костях.

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