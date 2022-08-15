Медики назвали возраст, в котором нежелательно худеть и поправляться

Возраст человека влияет на то, в каком состоянии находится организм, а значит и здоровье. Ученые часто исследуют разные аспекты жизни человека, и влияние разнообразных факторов на его качество.

Одним из таких в очередной раз стал вопрос, как вес влияет на самочувствие человека, и в каком возрасте нужно иметь стабильный вес. После исследований оказалось, что нельзя худеть после 60 лет, а преодолев рубеж 68 нужно еще тщательнее относиться к своему весу.

Геронтолог Юрий Конев считает, что с возрастом у человека замедляется метаболизм, а значит нарушается обменный процесс. В пожилом возрасте нужно меньше есть, чтобы не возникало проблем с весом и другими системами для переваривания пищи.

Резко отказаться от еды тоже не получиться, потому что, если человек до этого возраста ел много, то сразу уменьшить количество пищи не сможет. Желудок растянут, и будет всегда присутствовать чувство голода. Начинать ограничивать себя в еде, нужно за несколько лет до 60, чтобы желудок самостоятельно уменьшился.

Похудание или набор веса отрицательно влияют на здоровье человека. Лучше, когда вес остается в одной норме.

Американские специалисты проводили исследование, как вес у женщин влияет на них в пожилом возрасте. В группе наблюдений были люди от 68 лет, и учитывался их образ жизни. Ученые пришли к выводу, что женщины, которые худели, попадали в категорию людей с переломом бедра чаще, чем те у кого был стабильный вес. У таких людей также увеличивался риск раньше умереть, сокращая жизнь на 5 лет. Особенно важен стабильный вес для людей в возрасте 80 лет. Ученые утверждают, что и набор веса плохо влияет на здоровье.

Не обязательно, чтобы вес сильно отклонялся в какую-либо сторону. Это стресс для организма, который может отразиться на развитии деменции. Достаточно 10% отклонения, которые могут у 20% людей преклонного возраста вызвать заболевание, влияющее на память, мышление, рассудительность, и другие способности нормально реагировать на обстановку.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.