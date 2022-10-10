Медики называют овощи, которые невероятно полезны для сердца

На болезни сердца приходится почти треть всех смертей в мире. Важную роль в правильной работе этого органа играет диета, способная снизить риск подобных заболеваний.

Медики уверяют, что определенные продукты могут влиять на артериальное давление, уровень триглицеридов, холестерина и различные воспаления. А потому при склонности к болезням сердца важно это учитывать.

Об этом пишет sensationalnews.

По словам кардиологов, чтобы максимально укрепить здоровье сердца, следует обратить внимание на листовые овощи. Особенно среди них выделяют шпинат и капусту, которые ценятся за большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

В частности, они являются отличным источником витамина К, который помогает защитить артерии и способствует правильному свертыванию крови. Питательные нитраты снижают кровяное давление, уменьшают жесткость артерий и улучшают функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

В ходе одного из исследований было обнаружено, что увеличение потребления листовых овощей было связано со снижением сердечно-сосудистых проблем на 16%. Помимо этого, врачи рекомендуют включить в рацион рыбу, орехи, ягоды, авокадо, черный шоколад и бобовые.

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