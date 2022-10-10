Медики называют овощи, которые невероятно полезны для сердца

Медики уверяют, что определенные продукты могут влиять на артериальное давление, уровень триглицеридов, холестерина и различные воспаления. А потому при склонности к болезням сердца важно это учитывать.
Об этом пишет sensationalnews.
По словам кардиологов, чтобы максимально укрепить здоровье сердца, следует обратить внимание на листовые овощи. Особенно среди них выделяют шпинат и капусту, которые ценятся за большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.
В частности, они являются отличным источником витамина К, который помогает защитить артерии и способствует правильному свертыванию крови. Питательные нитраты снижают кровяное давление, уменьшают жесткость артерий и улучшают функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды.
В ходе одного из исследований было обнаружено, что увеличение потребления листовых овощей было связано со снижением сердечно-сосудистых проблем на 16%. Помимо этого, врачи рекомендуют включить в рацион рыбу, орехи, ягоды, авокадо, черный шоколад и бобовые.
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