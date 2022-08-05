Медики объяснили, почему не рекомендуют вытирать лицо полотенцем

Привычка тереть лицо полотенцем после душа или умывания у многих появилась еще в детстве. Но специалисты советуют избавляться от нее в зрелом возрасте.

Многие люди с раннего детства привыкли вытирать лицо полотенцем. Вот только эксперты считают такую привычку очень вредной. Мало кто знает, как страдает от этого наше лицо.

Об этом пишет zaxid.net.

Специалисты объясняют: красивое лицо и полотенце – несовместимы. Казалось бы, ну что тут такого, но на самом деле банное полотенце просто кишит бактериями, и когда мы используем его для вымытого лица, то они легко переносятся на него. Результат вас разочарует: могут появиться прыщи и закупорки пор.

И даже если у вас есть отдельное полотенце исключительно для лица, то, скорее всего, вы его стираете не каждый день. А за неделю на нем накапливается столько бактерий, что потом и не удивляйтесь, откуда на лице «сюрпризы». В идеале полотенце для лица нужно менять после каждого использования.

Кроме того, махровое полотенце еще и слишком грубое для нежной кожи лица, из-за чего появляются мелкие повреждения, раздражение и даже морщины. И тут возникает парадоксальный момент: чем чаще вы стираете полотенце, чтобы в нем не было бактерий, тем грубее в результате стирки оно становится.

Это еще один важный аргумент, который должен вас убедить раз и навсегда отказаться от полотенца для лица.

Но это еще не все. Если каждый день вытирать лицо полотенцем, то через какое-то время можете столкнуться с одной неприятной проблемой: может оказаться, что кожа вашего лица станет жирной. Поскольку полотенце удаляет с кожи природные масла, необходимые ей для хорошего самочувствия, сальные железы компенсируют это образованием дополнительного масла.

«Курсор» писал, что медики предупреждают: к чему может привести привычка есть на ходу.

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