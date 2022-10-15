Медики перечислили опасные побочные эффекты имбиря

Имбирь всегда является востребованным продуктом, потому что обладает целым рядом полезных свойств, в частности он способен противостоять вирусам. Однако он совсем не полностью безвреден, и есть несколько его негативных свойств, о которых нужно помнить.

Об этом сообщает издание Wworld.

Ежедневное употребление имбиря (в больших дозах) может иметь отрицательные последствия для сердца. Известно, что он вызывает учащенное сердцебиение, проблемы со зрением и бессонницу. Прием высокой дозы имбиря может привести к снижению АД, что увеличит риск инфаркта.

Опасность для беременных

Имбирь при употреблении в больших дозах может привести к преждевременным сокращениям матки, поэтому рекомендуется избегать его приема во время беременности. Чрезмерное потребление имбиря также провоцирует сильную изжогу и кислотный рефлюкс во время беременности.

Диабет

Если вы диабетик, избегайте употребления имбиря. В большом количестве он может быть очень вредным. Имбирь снижает давление, что может привести к головокружению и истощению. Если вы планируете принимать имбирь при диабете, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Расстройства желудка

Чрезмерное употребление имбиря может вызвать проблемы с желудком. Имбирь является одним из тех ингредиентов, которые увеличивают выработку желчного сока. Поэтому, когда вы поглощаете имбирь натощак, это может привести к чрезмерной стимуляции желудка, что может вызвать нарушения пищеварения и дальнейшие расстройства.

Диарея

Еще одним опасным побочным эффектом чрезмерного употребления имбиря может быть понос или диарея. Диарея – состояние, при котором кишечник быстро пропускает пищу наружу, что часто сопровождается рвотой. Чрезмерное употребление имбиря может вызвать легкие побочные эффекты, включая изжогу, диарею, отрыжку и общий дискомфорт в желудке.

Кожная и глазная аллергия

Чрезмерное употребление имбиря может привести к некоторым аллергиям. Сыпь на коже, покраснение глаз, одышка, зуд, опухшие губы и зуд в глазах – все это нередко вызывает имбирь.

«Курсор» писал ранее, как правильно употреблять имбирь.