Медики предупредили, чем грозит отказ от завтрака

Завтрак совсем не зря называют самым важным приемом пищи в течение дня. А отказ от завтрака может увеличить на треть риск развития диабета второго типа, как показало исследование.

Люди, регулярно пропускающие завтрак, на 33% чаще сталкиваются с диабетом. А для некоторых из них риск увеличивается даже на 55%, по сравнению с теми, кто регулярно употребляет завтрак. Эксперты связывают это с тем, что отказывающиеся от завтрака впоследствии значительно чаще компенсируют нехватку энергии с помощью разного рода нездоровых закусок.

Немецкие ученые подчеркивают, что сегодня около 30% жителей нашей планеты регулярно пропускают завтрак. Как это не покажется странным, но среди людей с лишним весом и ожирением количество отказывающихся от завтрака значительно выше, чем среди тех, кто имеет нормальный вес. Вполне возможно, что люди с ожирением считают, что таким образом они уменьшат суточное потребление калорий. Между тем наличие лишнего веса или ожирения намного увеличивает вероятность развития диабета второго типа. Но даже если учесть этот риск, всё равно отказ от завтрака и в этой весовой категории увеличивает вероятность развития диабета на 22%, по сравнению с людьми, имеющими лишний вес и ожирение, которые от завтрака не отказывались.

Предположение о том, что пропуск завтрака поможет уменьшить суточную калорийность, в реальности ничем не подтверждается. Пропускающие завтрак люди налегают на разного рода закуски, из-за чего их уровень калорий бывает даже выше, чем у тех, кто завтракает. При этом завтрак, состоящий из цельнозерновых вроде мюсли, является наиболее полезным в деле защиты от диабета, как выяснили исследователи.

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