Медики предупредили, какие нарушения в работе организма может спровоцировать злоупотребление зеленым чаем

Излюбленный поклонниками здорового образа жизни зеленый чай может навредить, если употреблять его неправильно, говорят врачи.

Чрезмерное употребление чая приводит к ряду нарушений в организме, включая повышенное давление и анемию. Важно помнить, что пить более пяти чашек этого напитка в день крайне опасно.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Дело в том, что напиток содержит много активных веществ, обладающих потенциалом существенного воздействия на организм. И чрезмерная их концентрация может спровоцировать нежелательные эффекты, от которых ухудшается самочувствие, среди них:

Тахикардия и повышение давления — похожий эффект возникает, если перепить кофе. Хотя в зеленом чае содержится меньше кофеина, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией увлекаться напитком крайне нежелательно.

Тревога и стресс — психическое напряжение резко возрастает, если перепить зеленого чаю — виной всему, опять-таки, повышение концентрации кофеина в кровотоке. Начинают выделяться такие гормоны, как адреналин, норадреналин и кортизол. Потому зеленый чай может привести даже к панической атаке.

Анемия — зеленый чай в больших количествах препятствует всасыванию железа из пищевых продуктов. Усталость, головокружение, бледность, слишком высокий пульс — все это может быть симптомами железодефицитной анемии.

Нарушение пищеварения. Дубильные вещества чая обладают вяжущими свойствами и способны сокращать некоторые ткани тела. Их избыток может вызвать сухость во рту, тошноту, расстройство желудка.

Плохой сон. Из-за избытка кофеина, полученного с чаем, могут возникать трудности с засыпанием, портится качество сна – он становится более тревожным и чутким.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.