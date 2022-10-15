Медики предупредили: какое мясо значительно повышает уровень холестерина

Мясо и мясные изделия — это продукты, который нужно дозировать при повышенном уровне холестерина.

Людям с повышенным холестерином медики не советуют есть переработанное мясо. Оно может существенно усугубить уже имеющиеся проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает еженедельный журнал «Профиль» со ссылкой на Express.

Ученые установили, что всего 50 грамм переработанного мяса в день — колбасы, хот-догов, бекона, сосисок и др. — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42%.

При этом врачи говорят, что полностью отказываться от мяса не стоит. Так, не запрещается есть говядину, мясо ягнят, коз, кур, уток, а также субпродукты, в том числе почки, печень или сердце. Эти продукты содержат полезные вещества и, конечно же, холестерин, благодаря чему собственного холестерина в организме вырабатывается меньше. При диетическом питании лучше выбирать филе индейки или курицы.

Однако если у человека зафиксирован сильно повышенный холестерин, мясо придется сильно ограничить, впрочем, как яйца и даже некоторые крупы. Лучше налегать на фрукты, овощи и зелень. Оптимальную программу питания для восстановления здоровья должен подобрать врач.

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