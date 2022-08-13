Медики рассказали, что произойдет с организмом, если каждый день завтракать овсянкой

Овсяная каша — очень полезный и питательный продукт, который может дать заряд бодрости на целый день. Она богата клетчаткой и белком (20% дневной нормы), содержит важные витамины, минералы и антиоксиданты.

Хорватская блогер Ивона Павичич решилась на эксперимент. Она завтракала овсянкой каждый день в течение двух месяцев и вот к каким выводам пришла.

Об этом пишет championat.com

До начала эксперимента Ивона считала себя любительницей десертов, начиная утро с чего-то сладенького, да и в течение дня не отказывала себе в этом. Но сладости давали временные эффект прилива сил и улучшения настроения, а в итоге вырабатывалась привычка. Но через 2 месяца завтраков овсянкой девушка перестала злоупотреблять сладостями в течение дня.

Уже спустя несколько недель девушка начала сбрасывать вес, а через два месяца она похудела на три килограмма. Конечно же эксперимент исключал вредные продукты в течение всего дня.

Дело в том, что позавтракав овсянкой, Ивона чувствовала себя сытой довольно долго, что избавило ее от желания перекусывать до следующего приема пищи.

Благодаря содержанию в овсяных хлопьях бета-глюкана — разновидности растворимой клетчатки в организме происходят следующие изменения:

снижается уровень липопротеинов низкой плотности и общего уровня холестерина,

снижается уровень сахара в крови,

увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте.

Один эксперимент показал, что молодые люди (возрастом около 30 лет), употреблявшие овсяные хлопья в течение 12 недель перестали жаловаться на проблемы желудочно-кишечного тракта. А 59% из них смогли отказаться от приема слабительных препаратов при регулярном потреблении овсянки.

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