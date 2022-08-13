Медики рассказали, что произойдет с организмом, если каждый день завтракать овсянкой

Хорватская блогер Ивона Павичич решилась на эксперимент. Она завтракала овсянкой каждый день в течение двух месяцев и вот к каким выводам пришла.
Об этом пишет championat.com
До начала эксперимента Ивона считала себя любительницей десертов, начиная утро с чего-то сладенького, да и в течение дня не отказывала себе в этом. Но сладости давали временные эффект прилива сил и улучшения настроения, а в итоге вырабатывалась привычка. Но через 2 месяца завтраков овсянкой девушка перестала злоупотреблять сладостями в течение дня.
Уже спустя несколько недель девушка начала сбрасывать вес, а через два месяца она похудела на три килограмма. Конечно же эксперимент исключал вредные продукты в течение всего дня.
Дело в том, что позавтракав овсянкой, Ивона чувствовала себя сытой довольно долго, что избавило ее от желания перекусывать до следующего приема пищи.
Благодаря содержанию в овсяных хлопьях бета-глюкана — разновидности растворимой клетчатки в организме происходят следующие изменения:
- снижается уровень липопротеинов низкой плотности и общего уровня холестерина,
- снижается уровень сахара в крови,
- увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте.
Один эксперимент показал, что молодые люди (возрастом около 30 лет), употреблявшие овсяные хлопья в течение 12 недель перестали жаловаться на проблемы желудочно-кишечного тракта. А 59% из них смогли отказаться от приема слабительных препаратов при регулярном потреблении овсянки.
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