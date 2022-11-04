Медики рассказали, как ежедневный холодный душ влияет на организм

Закаливать организм холодным душем полезно в любое время. Что же произойдет, если это делать каждый день? Медики назвали главные плюсы акой привычки для здоровья.

Привычка ежедневно обливаться холодной водой или стоять пару минут под холодным душем укрепляет защиту организма от недугов и способствует стройности вашего тела, говорят врачи. Но и это еще не все.

Об этом пишет Страна здоровья.

Благодаря ежедневному холодному душу укрепится иммунная система. Исследование показало, что люди, принимающие холодный душ, на 29% реже пропускают работу или обучение по болезни. Холодный душ может улучшить общее самочувствие.

Кровообращение улучшится. Учащенное сердцебиение является естественной реакцией вашего организма на холод. Благодаря этому сердце лучше перекачивает кровь по всему телу. Улучшение кровообращения будет продолжаться даже после того, как вы выйдете из душа.

У вас будет больше эндорфинов, — другими словами, у вас будет лучшее настроение. Холодная вода передает различные импульсы в ваш мозг, что делает вас более бдительными и даже повышает уровень энергии. Это даже может помочь вам поскорее преодолеть усталость.

Ощущение боли будет меньше благодаря тому, что ваши кровеносные сосуды могут сужаться, уменьшая отек и боль. Нервные клетки также не будут передавать сигналы в ваш мозг так быстро. Это опять-таки уменьшит чувство боли.

У вас улучшится обмен веществ. Принятие холодного душа примерно 2-3 раза в неделю может улучшить ваш метаболизм, а со временем даже поможет бороться с ожирением и похудеть. А холодная вода может стабилизировать уровень гормонов и оздоровить желудочно-кишечную систему.

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