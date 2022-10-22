Медики рассказали, как отразится на состоянии здоровья ежедневное употребление гречки

Хотя обычно один и тот же продукт диетологи не рекомендуют есть каждый день, гречка в ежедневном рационе организму не повредит. Это продукт, в котором есть все необходимое для здоровья человека.

Врач-диетолог Татьяна Разумовская уверяет, что гречка даже при ежедневном употреблении не навредит организму. Более того, благодаря ей могут произойти позитивные изменения.

Об этом пишет newsyou.

По словам врача, своим набором полезных веществ гречка превосходит многие продукты питания: она обеспечивает организм никотиновой кислотой, витаминами группы B и C, фолиевой кислотой, солями железа, магнием. При употреблении гречки каждый день произойдут такие изменения:

Снижается вес. Врач заметила, что каша из нее снабжает тело медленными углеводами, поддерживающими длительное чувство сытости: не менее двух-трех часов. При этом, сваренная на воде, она дает всего 120 килокалорий на 100 граммов. Ее потребление, таким образом, способствует снижению аппетита, похудению. Однако медик советует не использовать гречневые монодиеты для сброса лишнего веса – столь экстремальный режим питания может спровоцировать проблемы с кишечником и стать огромным стрессом для организма, сделав его более уязвимым для инфекций.

Уменьшается уровень сахара в крови. По словам эксперта, гречка обладает низким гликемическим индексом и предотвращает резкие всплески глюкозы в крови. Если имеется предрасположенность к диабету, она помогает держать нормальный вес.

Интенсивнее выводятся потенциальные токсины. Цельная нераздробленная гречка-ядрица очень богата пищевыми волокнами, улучшающими работу кишечника. Они «связывают токсины и удаляют их из организма.

Укрепляются мышцы. Благодаря насыщенности растительным белком крупа улучшает состояние мышечной массы, ускоряет восстановление мускулов. Ее потребление в сочетании с физическими нагрузками эффективно укрепляет и подтягивает тело.

Врач рассказала, что полезнее всего есть гречневую кашу на завтрак. Худеющим людям не следует сочетать ее с жирным мясом, рыбой. В целом сочетание гречки с белковыми продуктами – не лучший выбор для организма, оно может вызывать брожение. Ее следует есть вместе с овощами, грибами, яйцами, говорит эксперт.

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