Медики рассказали, какая диета может защитить от диабета

Исследователи из Университета Тулейна в США считают, что переход на «кетогенную» диету поможет предотвратить развитиет диабета.

Американские врачи считают, что кетогенная диета может быть чем больше, чем просто модным трендом. Ее главный принцип — максимум белков, минимум углеводов.

Об этом пишет Страна здоровья.

Исследование показало, что рацион с высоким содержанием углеводов значительно снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Кетогенная диета подразумевает резкое уменьшение количества углеводов и замену их на продукты с высоким содержанием жира и белка. Приверженцы этой диеты утверждают, что, помимо быстрого снижения веса, она способна принести множество преимуществ для здоровья – от поддержки остроты разума и до улучшения сердечно-сосудистой системы. Последнее по времени исследование показывает, что кето-диета способна предотвращать диабет второго типа у людей с высоким его риском.

Исследователи наблюдали за 150 добровольцами в возрасте от 40 до 70, у которых уровень сахара в крови варьировался от преддиабетического до диабетического показателя. Никто не принимал лекарства от этого состояния. Одна группа получала обычное питание, а вторая лишь 16 г углеводов в месяц или один ломтик хлеба. К концу исследования у участников группы с низким содержанием углеводов снижение гемоглобина было втрое больше.

Ранее Курсор сообщал пять способов снизить сахар в крови естественным образом.

Также мы писали, что названы продукты, которые могут притормозить процесс старения организма.