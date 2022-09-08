Медики рассказали, какие продукты не стоит сочетать с яйцами

Правильное сочетание продуктов в одном блюде нельзя упускать из виду, говорят специалисты. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

одним из наиболее часто используемых продуктов питания в мире являются яйца. И хотя вариантов их приготовления бесчисленное множество, при их употреблении также необходимо соблюдать некоторые правила. В частности, сочетать их только с правильными продуктами.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Ученые назвали, какие продукты плохо сочетаются с яйцами. Как ни странно, именно с этим продуктами яйца комбинируют в блюдах очень часто.

Итак, чтобы не чувствовать тяжести, лучше не смешивать яйца с другими продуктами, богатыми белком.

Также, чтобы не нанести вред пищеварительной системе, не рекомендуется есть яйца с рисом.

Полезные жирные кислоты плохо усваиваются яйцами. Поэтому, чтобы получить максимальную пользу, вы не должны использовать оливковое масло, авокадо и жирную рыбу, которые являются источниками этих питательных веществ вместе с яйцами.

По этой же причине не стоит есть яйца с картофелем. Питательные вещества, содержащиеся в этих продуктах, лучше усваиваются, если вы едите разную пищу.

Не ешьте яйца с фруктами одновременно — это может привести к неприятным симптомам со стороны кишечника, к диарее, предупреждают врачи.

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