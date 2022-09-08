Медики рассказали, какие продукты вредно подогревать

Врачи утверждают, что однажды приготовленная и повторно разогретая пища теряет многие из своих полезных качеств, а иногда и вовсе становится вредной.

Эксперты предупреждают: при повторном нагреве в блюдах могут образовываться вредные для организма вещества, способные нанести вред не только органам пищеварения.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Медики не рекомендуют заново подвергать пищу термической обработке. Особенно приготовленную из свеклы, мяса, грибов, куриных яиц и картофеля.

Свекла полностью теряет свои витамины при последующем нагревании. Мясо при дополнительной термической обработке теряет значительное количество своих вкусовых качеств. Но главное — при этом происходит расщепление легкоусвояемых белков.

Так как мясо относится к долго и тяжело перевариваемым продуктам, то с потерей ценных белков оно превращается в опасную для органов пищеварения пищу. Как и мясо, грибы содержат в своем составе белки. Значит, повторная термическая обработка превращает их во вредный для здоровья человека продукт.

Не стоит подогревать уже сваренное яйцо или приготовленный ранее омлет. Иначе полезные микроэлементы, содержащиеся в них, останутся в мизерном количестве, зато в блюде появятся очень вредные для здоровья токсины и канцерогенные вещества.

Блюда из картофеля становятся вредными при неоднократном подогреве. Причина такого явления – в крахмале, которым богат картофель. При подогреве крахмал распадается под воздействием высоких температур.

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