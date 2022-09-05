Медики рассказали, какой продукт необходим для профилактики онкологии

Известный диетолог Антонина Стародубова поделилась малоизвестным фактом- какой продукт можно использовать для профилактики рака. Оказалось, это гранат.

Об этом пишет Вести-UA.net.

По словам эксперта, польза от этого фрукта подходит не только для профилактики рака, но и болезней сердца и аутоиммунных заболеваний. Этот невероятно полезный фрукт обладает противовоспалительными, мочегонными, вяжущими и антисептическими свойствами, сказал доктор.

Она отметила, что в гранате содержится значительное количество железа, витаминов B1, B2, B6, C, а также пантотеновой и фолиевой кислоты. По словам специалиста, все они помогают нервной системе.

Регулярное употребление граната помогает предотвратить рак, сердечные и аутоиммунные заболевания. Лучше употреблять свежие фрукты, их можно есть отдельно или добавлять в салаты, овощные блюда, мясо и птицу, добавил эксперт.

Специалисты советуют выбирать целые чистые плоды граната без трещин и пятен на кожуре. Не стоит есть фрукты с желтоватыми и коричневыми пятнами на кожуре: это может быть признаком гнили внутри.

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