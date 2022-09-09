Медики рассказали, почему нельзя спать в носках

Сон в носках может вызвать некоторые нарушения здоровья и даже спровоцировать проблемы с кожей. Особенно плохо, если носки тесные или толстые.

Специалисты рекомендуют всегда снимать носки перед сном. Иначе вы рискуете получить проблемы со здоровьем. Врачи утверждают, что если носки тесные, у них есть резинка, то сон в них может вызвать нарушение кровообращения из-за эффекта сдавливания.

Об этом пишут podrobnosti.

Одна из причин, почему не стоит спать в таких носках – повышение риска образования сгустков крови и тромбоза.

Носки из материалов, которые неблагоприятны для кожи, могут вызвать различные кожные инфекции.

Специалисты считают, что во время сна носки могут вызвать перегрев и повысить температуру тела. Это отрицательно сказывается на состоянии внутренних органов. Для организма человека естественным состоянием во время сна является некоторое снижение температуры тела.

Носки, которые сдавливают кожу, могут оказывать действие на нервную систему человека и создавать напряжение, дискомфорт и все это будет мешать спать. Эксперты советуют для быстрого и комфортного засыпания наоборот – высовывать ноги из-под одеяла, что обеспечить снижение температуры.

Круглосуточное ношение носков и сон в них может увеличить рост грибковых инфекций из-за скопления влаги в складках кожи и воздействия тепла.

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