Медики рассказали, почему яблоки следует употреблять только в первой половине дня

Яблоки содержат в себе большое количество питательных веществ и предотвращает развитие множества заболеваний. Но, чтобы ощутить все его преимущества и не навредить здоровью, яблоки необходимо употреблять в определенное время суток.

Медики предупреждают, что яблоки нельзя есть натощак. Это может спровоцировать вздутие живота и привести к запорам. Фрукт рекомендуется есть только либо через час после завтрака, либо через час после обеда. Причина этого кроется в том, что яблоки богаты клетчаткой, потому желудку проще справиться с этим продуктом и впитать больше полезных веществ именно в первой половине дня.

Вечером уровень кислот, которые участвуют в процессе пищеварения, снижается, что отражается и на скорости переваривания пищи. Это значит, что если человек съест яблоко после 18:00, оно может оставаться в желудке непереваренным гораздо дольше, чем следует. В итоге могут возникнуть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта и бессонница.

Еще одна причина, почему яблоки лучше всего употреблять в первой половине дня, заключается в том, что в этом фрукте содержится пектин. Это вещество предотвращает выработку молочной кислоты и способствует росту полезных бактерий в толстой кишке. Благодаря подобным свойствам яблоко улучшает работу пищеварительной системы в течение всего дня, очищает организм от токсических веществ, предотвращает проблемы с желудком.

Лучше всего употреблять яблоки в свежем виде. Именно так в организм сможет попасть максимальное количество питательных компонентов. При этом важно не очищать фрукт от кожуры, поскольку именно в ней присутствует значительная часть нужных человеку веществ, говорят специалисты.

Ранее Курсор писал, что врач назвал продукты, которые помогут «почистить» печень в домашних условиях.