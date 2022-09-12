Медики рассказали про овощ, который убережет от гипертонии и диабета

В исследовании американских ученых выяснилось, что в баклажанах содержится мощный антиоксидант — хлорогеновая кислота. А это мощная профилактика ряда серьезных недугов.

Употребление баклажанов благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и печени, а также может использоваться для предотвращения диабета, туберкулеза и некоторых видов рака.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Ученые пришли к выводу, что антоцианы, извлеченные из баклажанов, могут защитить ДНК от повреждений. Кроме того, этот овощ может помочь похудеть, так как он низкокалорийный, но хорошо насыщает.

Мякоть баклажана используется при атеросклерозе, отеках, проблемах с сердечной мышцей, а также в профилактических целях при развитии подагры, так как выводит мочевую кислоту из организма. Мякоть также используется как желчегонное средство, а также отлично очищает сосуды от отложений холестерина. Благодаря высокому содержанию клетчатки эта часть баклажана помогает мягко очистить кишечник и предотвратить запоры.

Кожура баклажана — это отличное средство от болезней ротовой полости. Ее следует высушить, растереть в порошок и использовать как основу для полоскания рта.

Порошок также используется для лечения высокого кровяного давления. Для этого принимайте измельченную кору каждый день по чайной ложке перед едой.

Свежий сок молодых баклажанов можно лечит экзему, поверхностные язвы, улучшить работу сердечной мышцы и очистить сосуды от холестерина. Для этого нужно ежедневно принимать 1-2 чайные ложки сока во время еды. Курс должен длиться 10 дней.

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