Медики разработали универсальную диету для долгожителей

Канадские медики из центра Risk Factor Modification в больнице Сент-Майкла создали специальную диету для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и продления длительности жизни.

Об этом пишет The Daily Mail.

Основа предложенной системы питания базируется на сочетании продуктов, антихолестериновый эффект которых в комплексе может снизить риск возникновения и развития сердечно-сосудистых болезней.

В частности, пациентам рекомендуется употреблять в пищу орехи, соевый белок, ячмень, овес, а также растительные масла, бобы и овощи, в особенности – баклажаны.

По словам автора исследования Дэвида Дженкинса, вся диета должна содержать низкое количество жиров и соли при высоком содержании клетчатки.

Суточный рацион предполагает употребление от 2 грамм растительных стеринов и станолов (зерновые, овощи и фрукты), 30 грамм орехов, 50 грамм соевых продуктов и от 20 грамм растворимых пищевых волокон.

В ходе исследований медики установили, кто комбинация данных продуктов, кроме снижения уровня холестерина, способна снизить на 2 процента риск развития гипертонии — высокого артериального давления.

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