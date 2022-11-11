Медики развенчали самые популярные мифы про иммунную систему

Иммунная система является чрезвычайно сложной системой защиты организма, которая реагирует на вторжение инородной силы, представляющей опасность для здоровья. Но в вопросах работы этой системы есть множество фактов и выдумок. Эксперты развенчали самые популярные из мифов, которые касаются нашего иммунитета.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Многие говорят и думают о том, что холодная погода вызывает простуду. Но появилось такое утверждение из-за того, что люди чаще болеют в осенне-зимний период. Риновирус (микроб, провоцирующий простуду) просыпается и размножается в холодное время года. Сезонные всплески заболевания связаны с изменением его поведения. Причина распространения вирусных инфекций – тесные контакты между людьми.

Также эксперты говорят, что сезонная аллергия не является признаком ослабленного иммунитета, как считают многие. Ее провоцируют не вирусы, а мелкие патогенные частицы, которые попадают в организм извне, а иммунитет воспринимает их как вредные микроорганизмы. Но в данном случае система не ослаблена, а наоборот, весьма активна.

И утверждение, что, что куриный суп облегчает простуду, также не соответствует действительности. Да, суп на курином бульоне полезен для организма, потому что его компоненты содержат многие витамины и полезные вещества, но сам по себе он не является каким-то лекарством.

«Курсор» писал ранее, какие продукты помогают укрепить иммунитет и обеспечивают защиту от разных заболеваний.