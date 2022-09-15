Названы пять продуктов, которые защищают организм от болезней

Эксперты рассказали, что при регулярном употреблении некоторых продуктов можно укрепить иммунитет и обеспечить защиту от разных заболеваний.

Питание — важный фактор, который влияет на состояние организма. Если хотите укрепить свою иммунную систему и в целом улучшить здоровье, тогда эксперты рекомендуют почаще добавлять в рацион следующие продукты.

Об этом сообщает Actualnews.

В первую очередь, обратите внимание на черный тмин. Он обладает целым рядом полезных свойств, поэтому специалисты советуют принимать его по одной чайной ложечке в день, запивая стаканом воды. Этот продукт оказывает полезное действие на нервную систему, иммунитет и пищеварение.

Еще один полезный продукт — оливковое масло. Каждое утро нужно принимать по одной столовой ложке, чтобы нормализовать работу кишечника и улучшить мозговую активность.

Третьим продуктом является изюм, употребление которого укрепляет нервную систему, а также улучшает память.

Далее по списке — обычная питьевая вода. Каждый день нужно следить за водным балансом, чтобы нормализовать общее самочувствие, а также улучшить обмен веществ, состояние волос, ногтей и кожи.

И последним продуктов в списке оказались яблоки. Этот фрукт помогает устранить проблемы желудочно-кишечного тракта, а еще укрепляет стенки сосудов и повышает иммунитет.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали идеальный продукт для здорового питания.