Медики выяснили, сколько часов нужно спать после 40 лет, чтобы быть здоровым

Продолжительность сна может изменяться в зависимости от образа жизни и здоровья человека.

Сон — важная составляющая нашей жизни, которая влияет и на физическое, и на психологическое здоровье человека. Чтобы организм успел восстановить силы, эксперты говорят, что спать требуется минимум 8 часов, особенно это касается людей, которым более 40 лет.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Специалисты говорят, что людям, у которых диагностированы хронические заболевания, нужно спать с 21.00. И только небольшой категории людей понадобится менее шести часов для полного восстановления сил. Это может быть обусловлено генетическим фактором.

Представители Национального фонда сна говорят, что взрослому человеку в возрасте от 26 лет нужно отдыхать от 7 до 9 часов. Но продолжительность сна может меняться в зависимости от образа жизни и состояния здоровья. Особенности могут быть даже в одной и той же возрастной группе.

Отметим, что женщинам нужно спать на 20 минут больше, чем мужчинам. Последним на отдых следует отводить от шести до восьми часов, но при условии, что сон крепкий и непрерывный.

«Курсор» писал ранее, что организм человека нуждается в перезагрузке, поэтому важно обеспечивать себе хороший отдых. Но что будет, если на неделю забыть про сон?

Еще мы писали, что недостаточное количество может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Сколько мы должны спать, чтобы избежать этого?