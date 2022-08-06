Министерство просвещения открыло горячую линию психологической помощи

Линия будет работать в течение всей недели и обратиться на нее смогут все желающие.

В связи с чрезвычайным положением в стране психолого-консультативная служба Минпроса открывала линию эмоциональной поддержки для граждан.

Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения.

Обратиться за помощью каждый может по номерам горячей линии *6552 (добавочный 5) или 073-3983960 (добавочный 5).

В ведомстве отметили, что линия продолжит работу завтра (воскресенье) и в течение всей недели с 8:00 до 20:00, по пятницам с 14:00 до 8:00. При необходимости линия будет продолжать работать и после этих часов.

В то же время сотрудники министерства работают над предоставлением помощи всем учащимся, в том числе учащимся молодежных деревень и школ-интернатов.

Также сообщается, что вчера молодежная деревня Бен-Шемен приняла у себя участников летнего лагеря с юга.

Минпрос продолжает следить за ситуацией и оказывать помощь.

Ранее наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Джабари был командиром террористической группировки в северной части Газы. Официальные лица заявили, что он планировал атаковать израильских мирных жителей недалеко от границы.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео падения ракеты в Ашкелоне.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.