Появилось видео падения ракеты в Ашкелоне

В сети начали распространять видео падения ракеты в жилом квартале Ашкелона.
Ролик появился на телеграм-канале.
«Падение ракеты в Ашкелоне сегодня днем. Обошлось без жертв», — написали администраторы канала.
Ранее наш сайт сообщал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом». В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов.
Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.