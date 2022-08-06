Появилось видео падения ракеты в Ашкелоне

На показанных в сети кадрах видно, как ракета падает прямо возле двух автомобилей. Затем произошел взрыв. Видео, судя по всему, было снято камерой наблюдения.

В сети начали распространять видео падения ракеты в жилом квартале Ашкелона.

Ролик появился на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

«Падение ракеты в Ашкелоне сегодня днем. Обошлось без жертв», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт сообщал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом». В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.