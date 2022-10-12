Минобороны россии вербует преступников на войну в Украину — СМИ

В минобороны россии* формируют специальный отряд, в который будут входить заключенные из колоний для бывших силовиков.

Российской минобороны как минимум с конца прошлого года проводит вербовку для участия в войне против Украины среди заключенных из «красных» колоний. В этих колониях содержатся в том числе бывшие сотрудники различных силовых структур.

Об этом журналистам рассказали родственники заключенных в ик-3 «скопин» в рязанской области и ИК-4 «александрийская» в ставропольском крае, сообщает российское издание «Медуза».

По словам родственников, представители ведомства предложили заключенным в ик-4 присоединиться к батальону «шторм». Ранее минобороны вербовало заключенных почти одновременно с чвк «вагнера». Представители обеих организаций посещали эту колонию 27 и 28 сентября соответственно. Родственники заявили, что первых завербованных в «шторм» из ик-4 отправили на войну в ночь на 11 октября.

Представители минобороны россии также посещали ик-3 в конце сентября, предлагая заключенным контракт на полгода и деньги за участие в войне в составе «дивизии Шторм». Родственник одного заключенного сказал, что в этой колонии удалось завербовать 60 человек, которые написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

Ранее о подобной практике минобороны сообщали правозащитники проекта «Гулагу.нет». Тогда сообщалось об ик-11 в нижегородской области росии.

В «Гулагу.нет» заявили, что российское минобороны создает спецотряд, в состав которого будут входить зэки из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Курсор писал, что в США рассказали, почему рф совершила ракетные обстрелы Украины. Координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби считает, что россия не могла организовать масштабные атаки всего за несколько дней.

Наша редакция сообщала, что аналитики рассказали, что *путин теряет влияние.

Курсор также сообщал о том, что во сколько рф обошлась недавняя атака по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!