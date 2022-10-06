Молочный комбинат «Гад» повышает цены: что и на сколько подорожает

В компании отметили, что за последние 10 лет поднимали цены всего один раз, в 2018 году.

Производитель молочных продуктов «Гад» объявил, что после праздника Суккот повысит стоимость своих товаров на 9,5%.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Представители компании отметили, что повышают цены на продукты в связи с повышением стоимости сырья, упаковок, расходов на транспортировку и производство. Также подчеркнули, что комбинат в течение последних 10 лет поднимал цены на товары только один раз, в 2018 году.

В рамках подорожания израильтянам придется больше платить за сливочный творог, его цена вырастет на 8-9%. Также на 9,5% подорожает свежая паста марки «Нона», сыры чеддер, гауда и сыр с плесенью.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания по производству чистящих средств «Сано» объявила, что с 1 ноября повысит цены на бумажные изделия. Представители компании отметили, что миллионные убытки во втором квартале делают такое повышение цен совершенно неизбежным.

Еще мы писали, что молочный гигант Tara рассылает сетям супермаркетов уведомление о повышении цен на продукты. После повышения цены на молочные продукты, находящиеся под контролем правительства, будут заморожены до мая 2023 года.

Напомним, что Израиль и Южная Корея подписали договор о свободной торговле, но будет ли это значить, что цены на корейские автомобили подешевеют?