МВД: В первый день атаки России погибли двое детей

В результате нападения российскиї войск на Украину вчера погибли по меньшей мере 137 человек.

В первый день атаки России на Украину погибли двое детей, обстреляны 33 цивильных объекта.

Об этом сообщили в МВД в пятницу, 25 февраля.

«Должен начать с того, что за эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли два ребенка…И это вина только РФ. Также россияне говорят, что они не стреляют по цивильным объектам – 33 цивильных объекта были обстреляны за сутки», — сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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