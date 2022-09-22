Нагружают сердце и печень: от каких продуктов стоит отказаться после 50

Кардиологи давно предупреждают, что неразумное употребление соли способствует развитию повышенного артериального давления, инфаркта и инсульта. Кроме того, избыток натрия в рационе нагружает почки и печень, а также негативно влияет на работу головного мозга и задерживает воду в организме. Особенно об этом должны помнить люди старше 50 лет. Знайте, что эта пищевая добавка содержится не только в нашей солонке, но и в продуктах с высокой степенью переработки, хлебе, маринованных овощах, сыре, мясном ассорти и многих других продуктах.

Обработанное мясо

Согласно многочисленным научным исследованиям, регулярное употребление большого количества красного мяса (особенно жареного) способствует развитию раковых клеток в организме и болезням сердца. Это также относится к переработанному мясу, такому как мясное ассорти, сосиски, паштеты или консервы. По мнению экспертов Американского института исследования рака, чрезмерное употребление таких продуктов увеличивает риск колоректального рака на целых 72 процента. Они содержат не только насыщенные жирные кислоты, но и консерванты и усилители вкуса.

Алкоголь

Все мы прекрасно знаем, что избыток алкоголя постепенно разрушает нашу печень. Это также разрушительно для сердца, мозга, поджелудочной железы и почек. В крайних случаях частое употребление алкогольных напитков может способствовать преждевременной смерти. Мы должны помнить, что наш метаболизм замедляется с течением времени, и поэтому организм хуже справляется с алкоголем.

Сахар